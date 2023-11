L’Ucraina si prepara a un aumento degli attacchi russi in vista dell’inverno

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 novembre 2023)e gli ucraini devonorsi a nuove ondate dialle infrastrutture indel freddo invernale. L’avvertimento è del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha parlato durante il suo discorso video notturno il giorno dopo che le forze russe hanno fatto il loro primo attacco missilistico contro Kyjiv in sette settimane. «Siamo quasi a metà novembre e dobbiamo essereti al fatto che il nemico potrebbe aumentare il numero didi droni o missili sulle nostre infrastrutture», ha detto Zelensky nel suo messaggio. «Laa si stando per. E qui, in Ucraina, tutta l’attenzione dovrebbe essere focalizzata sulla difesa, sulla risposta ai terroristi, su tutto ciò ...