Lotta salvezza | sprofonda l'Hellas Verona Udinese più al sicuro secondo i bookie | Kovalenko risolleva l'Empoli

Commenta per primo Sesta sconfitta di fila e penultimo posto in classifica. L' Hellas Verona non ingrana e l'incubo Serie B sembra materializzarsi sempre di più. Nelle proiezioni, la quota per la ...

Berisha sulla lotta salvezza: «La strada da fare è ancora lunga» Cagliari News 24

Serie A, la vittoria dell'Empoli sul Napoli Pianetalecce

ROMA - Sesta sconfitta di fila e penultimo posto in classifica. L'Hellas Verona non ingrana e l'incubo Serie B sembra materializzarsi sempre di più. Nelle proiezioni di Newgioco e Scommessemania, la ...Tre punti sudati, sul campo di una squadra in piena lotta salvezza, per l'Union Clodiense che batte 3-2 il Mori Santo Stefano e allunga sul Treviso, battuto 2-0 a Bassano.