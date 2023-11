L’ospedale Al-Shifa di Gaza fuori servizio | morti almeno 6 neonati e altri 9 pazienti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sonotre gli infermierinelAl-di, vicino al quale si sta combattendo. Il dato viene fornito dal bollettino delle Nazioni Unite. Come sottolinea il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus,è rimasto senza acqua per tre giorni e ora non funziona più come ospedale. Il numero dideceduti, sottolinea, è “aumentato in modo significativo”. Nelle ore precedenti il governo di Hamas aveva affermato che sonosei iprematuriper assenza di cure nel. Hanno inoltre perso la vitanovein cura intensiva....