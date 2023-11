Longhi | «Inter e Juventus favorite per lo scudetto! Dimarco? No dubbi sul gol»

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’guida la classifica in Serie A con laad inseguire. Bruno, su Radio Sportiva, analizza il momento delle due squadre. Un focus, inoltre, sul gol dicontro il Frosinone NO– Le parole di: «Alla luce della classifica, raggiunta attraverso percorsi diversi e caratteristiche diverse,sono nella situazione di essere indicate come ledello scudetto. Scarica barile fra le due? Fa parte del gioco, però la classifica dice31 punti e29.? Non ho un millesimo dio, non è un cross ha tirato in porta. Bisogna avere il piedino fatato per metterla il porta, ma si vede dalla postura che è ...

Ex campione di Bayern Monaco e, ora apprezzato dirigente, Karl - Heins Rummenigge ha parlato in esclusiva a Brunoa poche ore dal derby d'Italia Juventus -valido per le semifinali di Coppa Italia. "Per l'ha esordito Kalle è certamente una stagione non facile. Tutti ci aspettavamo di più, ...

Longhi: “Inter, tanto di cappello con quello che hanno fatto con ... fcinter1908

Longhi: "Icardi Da 2/3 anni insiste per tornare all'Inter, ma il suo ... L'Interista

Il Como è sesto in classifica ma la società esonera Longo per mettere Fabregas alla guida della squadra: il ribaltone La notizia anticipata nella serata di ieri ha trovato conferma: Moreno Longo è sta ...Nel tardo pomeriggio di ieri la scelta del Como di esonerare mister Moreno Longo. Nella notte, in esclusiva a Etv, le parole di Mirwan Suwarso, esponente della società. Questa mattina, annunciato ...