L' Oms | I pazienti degli ospedali di Gaza stanno morendo

(Di lunedì 13 novembre 2023) "Il mondo non può restare in silenzio mentre gli, che dovrebbero essere rifugi sicuri, si trasformano in scenari di morte, devastazione e disperazione. Cessate il fuoco. Ora". Così scrive in un post su X il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom...

Hamas: 'Prematuri ein intensiva morti per assenza di cure'. L'esercito: 'Armi e strutture di Hamas in scuole, moschee e case'. Ong, in raid Usa in Siria uccisi 8 combattenti filoiraniani

Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus ... "Tragicamente, il numero di pazienti deceduti è aumentato in modo significativo", ha scritto chiedendo il cessate il fuoco immediato.L'Oms lancia l'allarme sull'ospedale di Al-Shifa di Gaza, sostenendo che non è più in funzione. Sale, intanto, il numero di vittime.