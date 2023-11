Logan lancia la sfida | “Faccio il culo a tutti | fatevi sotto!”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 novembre 2023) Da quando si è laureato campione in quel di Crown Jewel,Paul è diventato un tutt’uno con il suo titolo. Lo porta ovunque, ha abbandonato la boxe per concentrarsi in WWE ed è motivato piu’ che mai . In un’intervista col fratello ha fatto una sorta di open challange per la sua cintura. Le sue parole “Ascolta fratello, che sia Roman, che sia Cody, che sia LA Knight non me ne frega un cazzo,il!”.