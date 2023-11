L’Officina della Camomilla | il ritorno live della band indie con il Dreamcore Tour

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nuovo disco e nuoviper, tra lepiù amate dello scorso decennio, le date del2024 Dopo l’annuncio del nuovo disco,, previsto per i primi mesi del 2024, e l’uscita del nuovo singolo venerdì 10 novembre, accompagnato dal videoclip, Woodstock ‘99:annuncia ilnei club per marzo 2024, in collaborazione con BPM Concerti.è uno dei gruppi simboloscenaitaliana degli anni ’10 ed oggi è ...