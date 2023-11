Lodi | la scuola d’arte vende un disegno di Picasso per far studiare i ragazzi fragili

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 novembre 2023) C’è una, il “Bergognone”, che negli anni si è costruita la propria fama grazie al lavoro di formazione dedicato a persone con gravi disabilità mentali. Per far fronte a una situazione di dissesto finanziario, il fondatore Angelo Frosio ha deciso di bandire un’asta per mettere in vendita il tesoro dell’istituto. «Purtroppo – ha spiegato il 77enne – le istituzioni in questi ultimi anni ci hanno abbandonato. Da tempo, sono state fatte tante promesse da parte della politica, ma pochi fatti. Lae iche popolano la struttura ogni giorno hanno bisogno di contributi per poter continuare con le lezioni. E, a questo punto, non ci resta che mettere in vendita tutto quello che abbiamo. Nella nostra collezione abbiamo un, un Piero Manzoni e un crocifisso ...