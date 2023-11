(Di lunedì 13 novembre 2023) Il Figaro ha intervistato lo stratega americano Walter Russell Mead, direttore di ricerca presso lo Hudson Institute e professore al Bard College. Le Figaro – Il 7 ottob... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... 'Mi sembra di averinvano'. La reazione incollerita e ... scambiare per vendetta'autodifesa degli aggrediti e martirizzati ... Non è solo perchéha preso a odiarsi in nome della ...

“L’occidente ha vissuto in un’illusione, ora torni con i piedi per terra” Il Foglio