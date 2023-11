Lo strano impero americano secondo il professor Hendrickson. La periferia che detta ordini alla capitale

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’è proprio, dice ile di scienze politiche David. Qui è lache, sono gli assistiti che pretendono dal benefattore. È l’amministrazione Biden che soddisfa ogni richiesta di Kiev e di Tel Aviv, arrivando a rischiare il collasso economico e la reputazione stessa dell’America nel mondo. E nessuno che si opponga davvero all’arroganza di Netanyahu e dei vertici israeliani, o a quella di Zelensky, convinti che spetti loro il sostegno incondizionato di Washington. Sulla rivista del Quincy Institute for Responsible Statecraft,spiega con dovizia di esempi dove possono finire gli USA se non cambiano presto rotta. La ...

Nulla diper una civilizzazione ridotta a partita doppia, profitti e perdite misurate in denaro. L'di oggi, gli Usa - anch'esso, deo gratias, in declino - propone il cambio di sesso fin ...

Mizuno: la nascita e l'evoluzione del storico marchio giapponese Runner's World

L'Impero Colpisce Ancora: chi erano i cacciatori di taglie assoldati ... Star Wars Italia

Arriva in Italia per Edizioni BD il primo volume della serie di Wes Craig: 'Kaya 1 - I cavalca-luvertole' disponibile dal 22 novembre.Prosegue, con una tragica escalation di atrocità, il genocidio dei palestinesi a Gaza. Ma anche in Cisgiordania, come potrete leggere più avanti, la situazione è ormai insostenibile. I vertici ...