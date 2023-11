Lo schianto terribile | Daniele muore così Dopo l’incidente la scoperta dei carabinieri sull’amico

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un morto e due feriti. Questo il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto durante la notte tra sabato e domenica nella statale 387 nei pressi del bivio per Soleminis, in provincia di Cagliari, in Sardegna. La vittima si chiamavaPicciau, aveva trentadue anni ed era residente nel paese di Dolianova, a pochi chilometri dal capoluogo sardo. L’uomo viaggiava su una BMW in uso a Nicola Dessì un ventottenne suo compaesano rimasto ferito. Ferito anche un altro trentenne di Dolianova che viaggiava nel sedile posteriore, mentre è scomparso l’uomo che si trovava alla guida del veicolo. Si tratta di N.I., trentottenne anche lui residente nel paese in provincia di Cagliari, fuggito dalla scena delprima dell’arrivo del 118 e delle forze dell’ordine. Leggi anche: Dramma in strada, Cristiana 20 anni mentre ...