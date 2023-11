Lo sapevate che a Roma si può mangiare in una fabbrica di cioccolato? Dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 novembre 2023)che nella Capitale si puòin unadi? La Città Eterna non smette di stupire in termini di proposte gastronomiche. Per gli amanti del dolce, un’occasione ghiotta e imperdibile è quella di cenare nel regno della cioccolata. Sicuramente è la location perfetta per un appuntamentontico e volendo anche per un giovedì sera cena tra amiche dopo un pomeriggio sfrenato di shopping nelle vie del centro. Siete curiosi di saperesi trova questadel? Scopriamolo insieme. Cenare da Said nel cuore diSe il vostro sogno è cenare in un posto assolutamente originale e unico nel suo genere, allora la scelta giusta è Said (Società Anonima Industria Dolciumi), ...