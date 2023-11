Lo chef Lorenzo Cantoni rappresenterà l’Italia gourmet alla Settimana della Cucina italiana nel mondo in Norvegia | ad Oslo

...cruda e l'altra carne cotta Italy's Jannik Sinner eyes the ball as he plays against Italy's... "Erano in sette e la serata è stata molto piacevole", racconta Luca Andrè, titolare e. "Lui e ...

Lo chef Lorenzo Cantoni rappresenterà l'Italia gourmet alla ... NewTuscia

Agenzia Internazionale Stampa Estero Agenzia Internazionale Stampa Estero

Una cena nella residenza dell’ambasciatore italiano e uno show cooking: protagonista sarà l’olio extravergine di oliva NewTuscia – Sarà lo chef Lorenzo Cantoni a rappresentare l’Italia gourmet alla Se ...I numeri: quattromila abitanti, dieci pescatori professionisti che si riducono a 5 nell’Area Marina La Spezia – Dare al turista, cliente di un ristorante, la certezza di trovare nel piatto un pescato ...