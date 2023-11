LIVE Medvedev-Rublev 6-4 | 3-1 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | set e break di vantaggio per il finalista degli US Open

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI ALCARAZ-ZVEREV 40-A Altra gran risposta. 40-40 Riga di, in rete il dritto di. A-40 Rovescio vincente lungolinea. 40-40 Cededopo questo scambio lungo di rovescio. 40-30 Super risposta stretta di dritto di. 40-15 Prima vincente. 30-15 Errore di diritto. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Prima vincente. 3-1 Ace (8). 40-15 Sfonda col dritto. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Dritto vincente in contropiede. 15-0 Tre lungolinea paurosi di, punto di. 2-1 Prima vincente. A-40 Seconda e dritto. 40-40 Doppio fallo (2). 40-30 Recupero clamoroso di, di dritto stretto. 40-15 Serve&volley. La ...