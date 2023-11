LIVE – Medvedev-Rublev 6-4 2-1 | Atp Finals Torino 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ile latestuale di, match valevole per la fase a gironi delle ATPdi(cemento indoor). La prima giornata del girone rosso propone immediatamente il derby russo. Entrambi si sono resi protagonisti di una grande ultima parte di stagione e si presentano all’appuntamento piemontese consapevoli di poter arrivare fino in fondo. A partire con i favori del pronostico sarà il finalista di New York, che conduce per 6-2 il bilancio degli scontri diretti. Quest’anno si sono incontrati prima nella finale di Dubai e successivamente ai quarti di finale degli US Open. In entrambi i casi ha prevalso, che ha confermato grazie alla sua solidità di poter fornire dei grossi grattacapi al tennis di ...