LIVE Medvedev-Rublev 6-4 | 0-0 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | incassa il 1° set il numero 3 del mondo

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI ALCARAZ-ZVEREV 30-40 Larga la risposta di. 15-40 Attacca, volèe diagonale, passante largo. 0-40 Gratuito il uscita dal servizio. 0-30 Largo il rovescio del russo che si allena in Spagna. Serve. 0-15 Gran passante di rovescio da lontanissimo6-4! Annullando quattro palle break, ottiene il 1° set in 55? il russo più titolato dei due. Totale di 7 palle break non sfruttate da. A-40 Ace (7). 40-40 Doppio fallo (2). A-40 SUPER SCAMBIO, si gasache ha esploso un inside in di dritto dopo 25 colpi. 40-40 Splendido attacco di rovescio e volèe stoppata vincente! Si prosegue. A-40 Ottimo ...