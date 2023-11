LIVE Medvedev-Rublev 5-4 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | serve per il 1° set il numero 3 del mondo

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI ALCARAZ-ZVEREV 5-4 Servizio e dritto. A-40 Spinge senza rischiare a tuttae ottiene il punto. 40-40 Servizio e dritto in corridoio. 40-30 Servizio e schiaffo. 30-30 GRATUITO diin risposta di rovescio sulla 2a. 15-30 Ace sporco. 0-30 Riga dicol dritto, nulla puòcol rovescio. 0-15 Lungo il dritto lungolinea di Andrey. 5-3 Dritto in rete di. A-40 Seconda a 190 km/h e dritto. 40-40 Seconda a 208 km/h e rovescio. 40-A Gran punto di, che attacca col dritto lungolinea e chiude con lo smash. 40-40 Ace (4). VABBÈ. 30-40 Ace (3). 15-40 Dritto profondo e chiusura con lo schiaffo al volo. 15-30 Ace (2). 0-30 ...