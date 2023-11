LIVE Medvedev-Rublev 4-3 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | break meritato del numero 3 del mondo

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI ALCARAZ-ZVEREV 4-3 Serve&volley ma schiaffo al volo inopinatamente sparato 4 metri fuori dal campo da Andrey. 30-40 Grande dritto dal centro, vincente di. 30-30 Esce il contropiede di rovescio di. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Scambio pazzesco, alla fine sbagliacon il rovescio. 15-0 Servizio e dritto vincente. 3-3 Lunga la risposta di rovescio, 40-15 Rispostona di dritto. 40-0 Tre dritti ottimi di, ultimo dei quali vincente. 30-0 Prima vincente. 15-0 Ottima seconda, risposta di rovescio in rete. 3-2 Prima vincente. 40-30 In rete il rovescio di, scambio da 10+ colpi. 40-15 Errore di dritto in uscita dal servizio. 40-0 Prima slice, dritto e ...