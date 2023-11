LIVE Djokovic-Rune 7-6 | 5-5 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | momento clou del 2° set! SPETTACOLO PURO a Torino!

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI SINNER-TSITSIPAS 15-15 Seconda sopra i 200 km/h, ma che risposta di! 15-0 Seconda vincente a 200. 5-5 Esce il rovescio di. Bravo. A-40 Ancora! Un rovescio lungolinea magistrale, in controllo, lontano dalle righe di, ma che gli consente di entrare nel campo e chiudere. 40-40 Prima vincente! WOW. 30-40 NON E’ VERO! Rovescio lungolinea fulminante di. Set point! 30-30 Come ha giocato questo punto, spinge di dritto e chiude con la volèe. 15-30 Rovescio largo in lungolinea, attenzione! 15-15 Scentra il dritto il serbo. 15-0 Grande seconda di, stecca di rovescio. 5-4 Prima vincente, non si gioca. 40-30 Doppio ...