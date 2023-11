LIVE Alcaraz-Zverev 7-6 3-6 4-5 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | il tedesco serve per il match

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MEDVEDEV-RUBLEV DALLE 21.00 40-40 Da campione ilcancella la chance con l’ACE numero 16. 30-40 Palla del controbreak. Incertezza pesante di, che sceglie di non giocare la volèe bensì un difficile dritto in arretramento, che finisce in corridoio. 30-30 Servizio e rovescio incrociato a segno per il tennista di Amburgo. 15-30 Doppio fallo del. Pizzico di tensione. 15-15 CHE PUNTOOOOO! Passante di rovescio vincente da oltre due metri fuori dal campo di. Colpo incredibile in un momento così importante. 0-15risponde alla prima e si inventa un’ottima palla corta di dritto inside out propedeutica al passante. 4-5 Game ...