LIVE Alcaraz-Zverev 7-6 3-6 2-1 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | lo spagnolo cancella una palla break

(Di lunedì 13 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MEDVEDEV-RUBLEV DALLE 21.00 2-1 Game. Servizio vincente dell’iberico, che si carica. AD-40 Servizio e dritto in contropiede a segno per il murciano. 40-40 Gran punto dell’iberico, che gioca una perfetta stop volley dopo il buon dritto inside out. 30-40. Poco reattivoin uscita dal servizio. 30-30 Serve and volley a segno per il numero 2 ATP. 15-30 Il servizio salva momentaneamente lo. 0-30 Pessima lacorta di dritto tentata da. 0-15 Ancora bene, che legge in tempo il drop dell’avversario e piazza il recupero di dritto vincente. 1-1 Game ...

TORINO - Tutto pronto al Pala Alpitur di Torino per la seconda giornata delle Nitto Atp Finals . Dopo l'esordio vincente di Jannik Sinner e quello di Djokovic è il turno di Carlosche sfiderà Alexander Zverev . Segui la sfida in ...

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev live: Tennis - ATP Finals Eurosport IT

Alcaraz-Zverev LIVE: decisivo il terzo set Sky Sport

ATP Finals live streams: TV schedule, dates Dates ... Djoko's biggest challenger will be none other than Spanish sensation Carlos Alcaraz. The 20-year-old, who beat Djokovic in one of the greatest ...'E' il coronamento della stagione, finire l'anno da numero 1 è il sogno di ogni giocatore ed è forse il traguardo più difficile da raggiungere ...