LIVE Alcaraz-Zverev 6-6 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | primo set deciso dal tiebreak

(Di lunedì 13 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MEDVEDEV-RUBLEV DALLE 21.00 2-1. Servizio esterno vincente del tedesco. 1-1 Ottima prima anche da parte di. 1-0. Prima vincente dell’iberico. 6-6 Game. Grazie al sesto ACE il tennista di Amburgo si arrampica al. AD-40 ACE, il quinto. 40-40 Che regalo dello spagnolo.risponde bene alla prima, attacca con il dritto inside in ma manda in corridoio una comoda volèe di dritto. 40-AD Set point. Arriva la stecca con il dritto da parte di. 40-40 Ancora un servizio vincente del tedesco, che si carica. 30-40 Con coraggiomette a ...

Nitto ATP Finals Torino, Pala Alpitur Centre Court, 1° turno Gruppo Rosso(ESP) 3 Zverev (GER) 3 ...

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev live: Tennis - ATP Finals Eurosport IT

Alcaraz debutta con Zverev, LIVE alle 14.30 su Sky Sky Sport

14.30: È tutto pronto al Pala Alpitour di Torino, stanno per scendere in campo Carlos Alcaraz e Alexander Zverev ma prima di loro, altra passerella per Novak Djokovic che torna in campo in borghese ...Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Carlos Alcaraz - Alexander Zverev live su 13/11/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.