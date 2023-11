Liv Ullmann | Il cinema? Per me è l' Italia | sono nata grazie a Vittorio De Sica

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 novembre 2023) Livsi racconta a tutto tondo al Festival dei Popoli 2023 parlando della sua passione per l', dell'incontro con Ingmar Bergman, della parentesi a Hollywood e dell'impegno umanitario. A quasi 85 anni compiuti, Livè splendida. I capelli raccolti in una nuvola bionda, gli occhi blu sgranati, il sorriso dolce, la musa di Ingmar Bergman affronta il mondo con curiosità ed entusiasmo e ascolta con attenzione tutte le domande dei giornalisti che la circondano. D'altronde l'aspetto umano di ogni situazione è ciò che la attrae di più e ha guidato tutte le sue scelte, lavorative e non. L'attrice norvegese (maa Tokyo) è anche dotata di grande autoironia che sfodera mentre confessa: "Non mi sento per niente infastidita a essere definita musa, meglio esserlo che non …