Litigio tra Mammucari e Caprarica a ‘Ballando con le Stelle’ Il commento di Selvaggia Lucarelli

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’undicesima puntata di Ballando con le stelle ha avuto come protagonisti indiscussi Teoe Antonio, tra cui è nato un acceso battibecco. Non è mancata, inoltre, la partecipazione di, la quale ha espresso la propria opinione sui due e sulle loro prestazioni. ScontroUn alterco è avvenuto dietro le quinte di Ballando con le stelle” durante l’ultima puntata andata in onda sabato 11 novembre 2023. Protagonisti del diverbio sono stati Teoe Antonio, concorrenti del celebre dance show di Rai 1. Secondo le informazioni divulgate dal sito Davide Maggio, tutto è iniziato dopo l’esibizione diche, non essendo soddisfatto di essere preferito a ...

Con Fiorello che ha chiosatole risate: "Quanto sei amico!". Per aggiungere: "Allora, io ormai sono un pacificatore e vi do appuntamento per un incontro nella discoteca tedesca dove si fa ...

Lite per l'eredità fra 3 fratelli (giudici) in Tribunale: tra i beni contesi un villino a Capri e case in centro a Napoli Corriere Roma

Pace fatta tra Malgioglio e Mahmood da Fiorello, archiviato il litigio per Cocktail d’amore La Stampa

dove lo staff di Ballando sarebbe stato costretto a separarli per evitare la rissa. Scopriamo cos’è successo. Ballando con le stelle: la lite in diretta tra Mammucari e Caprarica ...È partita la seconda settimana di Viva Rai2. Fiorello, in collegamento dal ‘glass' del Foro Italico, ha suonato anche oggi la sveglia insieme a Fabrizio Biggio, Mauro Casciari. Non sono mancati grandi ...