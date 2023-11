Lione | Grosso vede la luce | prima vittoria in Ligue 1

Vince in casa del Rennes per 1 - 0 ma sempre ultimo in classifica

Ligue 1: prima vittoria per il Lione, Marsiglia ko nel finale - Sportmediaset Sport Mediaset

Prima gioia per il Lione Grosso, il Marsiglia di Gattuso beffato a Lens Corriere dello Sport

Dopo lo stop rimediato al San Siro nella notte di Champions, che ha visto il Milan tornare in corsa per gli ottavi di finale, il PSG rialza subito la testa e lo fa imponendosi per 3-0 in casa del Reim ...Arriva alla dodicesima giornata la prima vittoria in questa Ligue 1 per il Lione di Fabio Grosso: 1-0 in casa del Rennes grazie al gol di O'Brien (67'), con i padroni di casa in dieci da inizio ...