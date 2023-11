L’Inter ha fatto il suo dovere | vincere E ne spazza via due

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Vincendo contro il Frosinone ieri per 2-0,ha completato un percorso netto da sosta a sosta: sei successi su altrettante partite. Ora c’è un altro stop per le nazionali, dove servirà mantenere il ritmo. AL MEGLIO – L’eurogol da centrocampo di Federico Dimarco non ha solo aperto Inter-Frosinone, ma anche chiuso un gran filotto. Tra la sosta di ottobre e quella appena iniziata sei partite, quattro in Serie A e due in Champions League: tutte vinte. La squadra di Simone Inzaghi non poteva fare meglio, mantenendo la vetta della classifica e chiudendo in anticipo il discorso qualificazione in Europa. Adesso c’è la possibilità di staccare qualche giorno, sempre dando uno sguardo ai sedici nazionali sperando che nessuno abbia problemi fisici. Poi si riprenderà con un obiettivo ben preciso: il derby d’Italia contro la Juventus di domenica 26 all’Allianz Stadium. La ...