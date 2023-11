L' Inter batte 2-0 il Frosinone | prodezza di Dimarco

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il laterale segna da 56 metri, poi raddoppia Calhanoglu dal dischetto. MILANO - Nella gara conclusiva della dodicesima giornata, l'si impone per 2-0 sule ritrova la vetta della Serie A. A San Siro decidono l'eurogol di Di Marco e il rigore di Calhanoglu. Tutto sommato si vede una bu

I nerazzurri tornano in testa alla classifica davanti alla Juventus L'il Frosinone per 2 - 0 nel posticipo della dodicesima giornata della Serie A 2023 - 2024, sale a 31 punti e si riprende il primo posto in classifica scavalcando la Juventus, seconda a ...

Serie A, L'Inter batte il Frosinone e torna in testa. La classifica aggiornata Tutto Juve

Dimarco, un gol da sogno: l'Inter batte 2-0 il Frosinone Inter - News Ufficiali

Il laterale segna da 56 metri, poi raddoppia Calhanoglu dal dischetto.MILANO (ITALPRESS) - Nella gara conclusiva della dodicesima giornata, ...Missione compiuta per l’Inter. I nerazzurri a San Siro riescono a coltivare il vantaggio raggiunto nel primo tempo con la strepitosa conclusione da 56 metri di Federico Dimarco. Contro il Frosinone fi ...