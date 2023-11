L'inspiegabile talento (alterno) di Etrit Berisha

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 13 novembre 2023) Quando nel 2005 il tedesco Bert Trautmann fu inserito nella Hall of fame del calcio inglese, Gordon Banks, probabilmente il più forte portiere britannico della storia (con Peter Shilton), disse che “Trautmann è stato un incredibile uomo di sport e giocava ogni partita come se ci dovesse qualcosa, se dovesse qualcosa a tutti perché era stato un prigioniero di guerra tedesco ed era stato comunque accettato. Per me era più vero il contrario, noi avremmo dovuto essere grati a lui per essere rimasto e averci mostrato che gran portiere era. Io di sicuro ho imparato molto da lui”. Aggiunse che “un grande portiere non era quello capace di strappare applausi per parate incredibili, ma quello capace di rendere semplici interventi difficilissimi. Soprattutto colui che in una stagione era in grado di non farsi notare per una prestazione in particolare, ma che parava tutto ciò che si poteva parare ...