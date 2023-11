L’informazione Mediaset non si ferma durante le feste

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 13 novembre 2023) Bianca Berlinguer L‘informazionenon si. Quest’anno l’intenzione è di lasciare Rete4 accesa anchele. Nessuna pausa, eccezion fatta per Quarta Repubblica di Nicola Porro che, per ovvie ragioni, non sarà in onda il 25 dicembre 2023 e il primo gennaio 2024. Dunque, a differenza di quello che accadeva su Rai3, Bianca Berlinguer terrà compagnia agli spettatori senza sosta tra una festività e l’altra. Per E’ Sempre Cartabianca un’ulteriore occasione di consolidare il proprio pubblico. Anche per Quarto Grado, programma sensibile alla programmazione della concorrenza e reduce da una buona stagione, potrebbe essere un momento di crescita. Conto, salvo colpi di scena, Fuori dal Coro che lo scorso anno ha avuto un lungo break natalizio. Strenne catodiche anche per Paolo Del ...