L’improvvisa scomparsa dell’influencer Vanessa Mancini | aveva 41 anni

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 13 novembre 2023) La tragicabrasiliana, ha letteralmente sconvolto il mondo dei social media. La giovane, colta da un malore improvviso che ha portato alla sua morte, non solo ha sconvolto la sua famiglia, ma anche tutti i suoi follower. La sua vita, è stata caratterizzata da un’energia contagiosa e una passione per la moda, che l’hanno resa una figura amata nel mondo dei social media. Purtroppo un destino crudele che ha colpitoe un’altra influencer, Luana Andrade, sollevando interrogativi sulla pressione che le personalità dei social media possono subire. Il Malore diDopo averla trovata esanime in bagno, i genitori dihanno immediatamente chiamato i soccorsi. Tuttavia, ...