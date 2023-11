Libri | un quarto dei Top 100 in digitale sono indie E Amazon Storyteller premia il suo classico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Adha vinto il “”: Emma’s Theory di Daniela Volonté. La giuria – composta da Stefania Crepaldi, autrice e consulente editoriale, Roselina Salemi, giornalista e autrice, Megi Bulla, booktoker nota come @labibliotecadidaphne, Terence Biffi, vincitore dell’edizione 2022, e Andrea Pasino, Responsabile di KDP per Italia, Francia e Spagna – riconoscendo caratteristiche di valore in tutte le opere finaliste, ha decretato che il libro vincitore, in virtù della scrittura accurata, della capacità della storia di intrattenere il lettore e dell’abilità dell’autrice di avvicinare anche i giovani lettori ai grandi classici. La trama dell’opera, infatti, si ispira liberamente a un grandedella letteratura: “Emma”, di Jane Austen. La protagonista, Emma Wood, è una giovane di ventidue anni che ...