Libri | adolescenti in trauma dopo pandemia | esce ' Fragili-I nostri figli' di Mendolicchio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Milano, 13 nov. (Adnkronos) - Armato degli strumenti della medicina e della moderna psichiatria, ma soprattutto di una buona dose di umanità e coraggio, un medico in prima linea nella lotta contro i disturbi del comportamento alimentare esplora il buco nero che ha rischiato, e ancora rischia, di inghiottire un'intera generazione die pre, travolta daldella recente. Si intitola 'I, generazione tradita' ed è il nuovo libro di Leonardo, tra gli psicoterapeuti dell'età evolutiva più noti in Italia. Il volume, che sarà presentato a Milano lunedì 20 novembre alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II, punta un faro su quella che è una vera e propria emergenza per ...