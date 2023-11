“L’hai massacrata un’altra volta” | Bongiorno risponde a Grillo Gravissimo

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe, torna in tv dopo ben nove anni di assenza per farsi ospitare da Fabio Fazio nella trasmissione ‘Che tempo che fa’ in onda sul canale Nove.non smentisce la sua fama di mattatore televisivo. Ma le sue dichiarazioni fanno discutere. Soprattutto quando punta il dito contro la senatrice della Lega Giuliache, nelle vesti di avvocato, sta difendendo la presunta vittima dello stupro di gruppo al quale avrebbe partecipato anche il figlio di Beppe, Ciro. Ma lanon ci sta eper le rime.Leggi anche: Show di Beppe: “Ho fallito”. E poi su Di Maio… “Sono qua per una cosa, per sapere chi sono io in base a quello che pensate voi di me. – queste le parole pronunciate da Beppe ...