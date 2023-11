Leone fuggito a Ladispoli | tafferugli con gli ambientalisti fuori dal circo Rony Roller

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 novembre 2023) La fuga delKimba daldiha provocato un’escalation di tensioni tra animalisti e circensi a. Nella giornata di ieri pomeriggio, decine di attivisti per i diritti degli animali si sono radunati davanti alper protestare contro la detenzione di animali selvatici negli spettacoli circensi. La protesta, come immaginabile, è degenerata inprima di uno spettacolo programmato, con l’intervento delle forze dell’ordine che è stato necessario per sedare gli animi tra circensi e animalisti. Fuga deldaltra ...