Leone di Ladispoli | il Sindaco vieta l’uso degli animali

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 novembre 2023), 13 novembre 2023 – IldiAlessandro Grando, ha incontrato il gestore del circo Rony Roller, dal cui tendone è fuggito ilKimba (leggi qui) e successivamente catturato (leggi qui) nel pomeriggi di sabato 11 novembre 2023 “Nel corso della riunione – spiega il– ho rappresentato al sig. Vassallo il mio disappunto per quanto accaduto e la preoccupazione per i potenziali risvolti che la vicenda potrebbe assumere nelle prossime ore. Se è vero che si è trattato di un sabotaggio, come asserito dal gestore, non possiamo correre il rischio che tali circostanze si verifichino ancora. Saranno le autorità competenti ad accertare i fatti e le responsabilità, nei modi e nei tempi che la giustizia impone. Nel frattempo dobbiamo essere certi che l’incolumità dei cittadini e ...