Legge di bilancio | Bonomi | ragionevole sul cuneo ma manca una strategia di crescita

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il presidente di Confindustria in audizione al Senato: bene i benefici fino a 1.400 euro ai redditi bassi

Il presidente di Confindustria in audizione al Senato: bene i benefici fino a 1.400 euro ai redditi bassi "Ho definito questadiragionevole nella misura in cui concentra le poche risorse disponibili sulla riduzione nel 2024 del cuneo contributivo. Dall'altro la riteniamo incompleta vista la sostanziale ...

Bonus casa, agevolazioni under 36, Superbonus: ecco cosa scade il 31 dicembre (e cosa cambia nel 2024) ilmattino.it

Legge di bilancio, Bonomi: ragionevole sul cuneo ma incompleta sulla crescita Il Sole 24 ORE

il blocco ai progetti di autonomia differenziate e “per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre ...PESCARA – Si è tenuta questa mattina a Pescara la conferenza stampa di Cgil Abruzzo Molise e Uil Abruzzo per illustrare le ragioni dello sciopero generale nazionale di otto ore indetto dai due ...