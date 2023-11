Legge di bilancio 2024 | Brunetta | “Si richiede innanzitutto la revisione della spesa”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 novembre 2023) ROMA – “Il giudizio complessivo è inevitabilmente influenzato dalla capacità del governo di dimostrare un impegno coerente nel recuperare spazio per politiche di crescita. Ciòunache implichi una profonda ristrutturazione sia nelle spese sia nelle entrate, investendo nella ricostruzione e nel potenziamento sia del capitale fisico pubblico sia di quello umano e implementando il sostegno pubblico agli investimenti in istruzione e salute pubblica, elementi chiave per rafforzare l’economia”. Così il presidente del Cnel Renato(foto), ex ministropubblica amministrazione, oggi pomeriggio durante la sua audizione al Senato presso le Commissioni riunitedi Camera e Senato sulla ...