Leao | infortunio più grave | ora rischia di saltare Milan-Dortmund

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sul momento, al cambio con Okafor, sembrava undi lieve entità («Rafa come stai?» «Mi sono fermato in tempo Mister» il dialogo strappato dalle telecamere di DAZN in panchina a Lecce). E invece, secondo la risonanza del giorno dopo l’del portoghese è più preoccupante del previsto: “Lesione di primo grado del bicipite femorale destro“. Tradotto in settimane di recupero: due o tre, se tutto andrà come deve andare. Un bel problema… A conti fatti Rafadi(c’è una goccia di ottimismo nella nostra affermazione) la sfida di UEFA Champions League del prossimo 28 novembre contro il Borussiaa San Siro. Delicata, decisiva: dentro quei novanta e oltre minuti di gioco passerà gran parte delle speranze di qualificazione del...