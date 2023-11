Leao infortunato | pessime notizie | Milan | quanto resta fuori

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Venti unità. È il preoccupante dato deldi Stefano Pioli, che ogni partita trema per gli infortuni di un proprio giocatore. Anche dalla trasferta di Lecce i rossoneri sono tornati con i cerotti, in particolari con due titolari: Davide Calabria e Rafa. I due giocatori, nella giornata di domenica, hanno svolto gli esami strumentali per capire la reale entità dei rispettivi problemi muscolari e per Stefano Pioli non arrivano affatto buoneè quello che ne è uscito peggio. Si è procurato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, dopo aver sentito una fitta in uno scatto al 10° minuto. Per Calabria il problema è più lieve: un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. Sono state escluse lesioni, ma anche lui non risponderà alla chiamata di Spalletti. ...