‘Le note ritrovate 2023’ | un premio speciale dedicato a Chiara Rigione

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGran chiusura, giovedì 23 Novembre alle ore 19.30 in Avellino, presso il TEATRO ELISEO, della programmazione di qualità a cura dell’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 con la direzione artistica del M° MASSIMO TESTA. In programma l’Evento LE, 23NOVEMBRE80-IN MEMORIAM, appuntamento annuale per la tradizionale commemorazione del Sisma del 1980 in Irpinia. In programma le composizioni in prima assoluta selezionate dalla Giuria dell’omonima CALL FOR SCORES. A eseguirle l’ENSEMBLE ZENIT 2000, con la direzione del M° MASSIMO TESTA. Il Concorso, la cui finale si sposta finalmente in una sede prestigiosa grazie al Patrocinio del COMUNE di AVELLINO, ha avuto per oggetto l’ispirazione a foto storiche del Sisma, raccolte in un book, tratte dal catalogo online di LINO e PINO SORRENTINI. Si ringrazia per la ...