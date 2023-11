Le insurrezioni non sono ciò che crediamo | né sanzioni né golpe potranno fermarle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Gli insorti nonquelli che d’abitudinetali. Ribellioni armate contro il potere costituito che nasce da un’insofferenza nei confronti del mondo così come sembra confezionato. Si pensa subito ai gruppi armati, ai terroristi, ai martiri, ai patrioti, ai nemici dello stato o semplicemente a bande di briganti senza scrupolo o strategia di conquista del potere. Di questi, nel Sahel, abbiamo ormai una certa esperienza se non altro per le dolorose conseguenze sul terreno. Oltre due milioni di sfollati nel Burkina Faso, milioni di persone nel Mali e nel Niger che si trovano in situazione di annunciata e provocata carestia, senza contare le migliaia di scolari trovatisi bruscamente senza scuole e insegnanti. Il diritto ad una vita decente, alla sicurezza, ad una casa, lavoro e assistenza medicada anni un pallido ricordo del ...