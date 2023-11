Le famiglie con persone non autosufficienti scrivono al governo | “Ascolti le nostre proposte I tagli? Ignorate le denunce di anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nei giorni del maxio dei fondi per lecon disabilità previsti con la Legge di Bilancio 2024, più di 90 associazioni da tutta Italia chiedono al“maggiore ascolto e una reale svolta delle politiche a sostegno di donne e uomini non”. Con spirito costruttivo ma evidenziando l’emergenza delle loro condizioni, hanno inviato il 30 ottobre alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, al viceministro delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci e al sottosegretario di Stato per la Salute Marcello Gemmato, un documento di analisi delle criticità e dida realizzare subito intitolato La Carta delleconnon. “La qualità di vita di bambini e adulti con disabilità è messa a ...