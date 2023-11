Le donne che assumo contraccettivi orali sono meno a rischio di depressione | lo studio

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il nuovopubblicato su ScienceDirect mostra che lecheno idi. Nelloi ricercatori hanno esaminato i dati relativi a 6.239statunitensi tra i 18 e i 55 anni di età, e hanno rivelato che leche utilizzanohanno tassi dipiù bassi, in particolare del 4,6%, contro l’11,4% delle ex utilizzatrici. Laè da sempre un sintomo comune relativo aifemminili: unopubblicato lo scorso giugno dalla Cambridge University ...

...quelle degli ultimi 25 anni a prescindere del governo di turno ed è altrettanto uguale a quella... come l'attuale, un colpo basso allee ai bambini con l'aumento dell'Iva sui pannolini e ...

Da attrici a registe: il cinema delle donne che hanno qualcosa da dire MYmovies.it

Blog | "Io non scendo", la libertà delle donne che salgono sugli alberi - Alley Oop Alley Oop

Rientrato precipitosamente verifica che in casa sua ci sono tre donne con alcuni bambini. Allertate le forze dell'ordine non riesce a rientrare in casa poiché, secondo gli agenti ci sono alcune ...Quest’iniziativa coincide con la sesta edizione del Festival L'Eredità delle Donne, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 novembre, un evento che promuove l'empowerment femminile e che Gucci ha ...