Le colpe collettive e la responsabilità di chi non se ne fa carico

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’incolpazione collettiva è ingiusta e indebita quando pretende di addebitare ai singoli appartenenti a un gruppo politico, sociale, religioso, eccetera, e per il sol fatto di tale appartenenza, i misfatti commessi da altri appartenenti a quel medesimo gruppo. Ma l’incolpazione collettiva è giusta e dovuta quando i singoli appartenenti a quel gruppo non si fannomorale e civile dei crimini commessi dagli appartenenti al proprio gruppo, quando non ne sentono il rimorso “in proprio”, e attribuiscono quei crimini a unache non li coinvolge in nessun modo, unadalla quale si assolvono per il semplice fatto di non aver avuto nelle mani l’ascia del boia. Imputare agli italiani in quanto tali ladelle leggi razziali è ingiusto a un patto: che gli italiani in quanto italiani ...