Le banche come motore del cambiamento | ABI pubblica la V Dichiarazione di Impegno

Leggi su fmag

(Di lunedì 13 novembre 2023) Con l’obiettivo di evidenziare l’del settore bancario italiano verso la sostenibilità e di rendicontare le attività svolte in tale ambito, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), in qualità di aderente al Global Compact delle Nazioni Unite,la quinta edizione delladi(Communication on Engagement – COE). Tale documento si propone di sostenere lo sviluppo di un modello economico inclusivo e attento agli equilibri sociali, ambientali e climatici. La, coprendo il biennio 2021-2022 e i primi mesi del 2023, descrive le attività dell’ABI per contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) promossi dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda 2030. In particolare, lasi focalizza sulle azioni ...