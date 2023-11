(Di lunedì 13 novembre 2023) Unda 3milaper i lavoratori che nelfaranno uno ne adotteranno uno. Un iniziativa pro-natalità lanciata dalla Sparco, storicatorinese produce abbigliamento tecnico per il Motorsport e che ha realizzato la tuta del campione di Formula 1 Max Verstappen. Come...

Il 78% dei leader di scale - up intervistati in tutta Europa prevedono di ampliare la propriadi oltre il 40% nei prossimi 12 mesi, ma lo studio rivelahanno difficoltà con le sfide poste da automazione e integrazionefrenano la loro capacità di crescere in modo efficiente L'82%...

Da azienda Sparco 3.000 euro ai dipendenti che faranno un figlio Agenzia ANSA

L'azienda che dà un bonus di 3.000 euro a chi fa un figlio nel 2024 Today.it

L’annuncio del sindaco in consiglio comunale, dettagliando un intervento da 4,7 milioni di euro per mettere in sicurezza la Torre ...Working for refugee Integration», per aver dato lavoro in azienda a oltre 200 richiedenti asilo, favorendo così l’integrazione. Sei migranti su dieci sono rimasti a lavorare stabilmente. Marco Caprai, ...