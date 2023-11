L’avvocata Bongiorno contro Grillo | “Vuole intimidire o far pressione sul Tribunale?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’uscita di Beppe, nel programma di Fabio Fazio, sule senatrice della Lega Giulia, legale della ragazza che ha accusato di violenza il figlio Ciro, ha ottenuto una immediata risposta. “intimidirci?provare a mettereal?”. Il comico, fondatore del M5s, che da 7 anni non compariva in tv, ieri sera durante il programma ha detto. “È un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali. dove c’è una causa a porte chiuse… È inopportuno. Così si mischia tutto”. Laha ricordato che non era la prima volta che il fondatore dei 5stelle interveniva sul tema del processo. “Il 19 aprile 2021, il signorha ...