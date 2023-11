Latteria – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 novembre 2023)Vicolo della Scala, 1 – 00153Telefono: 06/58332008 Sito Internet: Tipologia: enoteca Prezzi: bruschette 4,5/7€, cicchetti 2/4€, taglieri 15/20€, piatti caldi 12/14€, dolci 6€ Chiusura: mai OFFERTA Il nome può trarre in inganno e probabilmente è legato alla precedente destinazione d’uso di questi locali, un bar di quartiere inizialmente portato avanti dalla nuova gestione insediatasi nel 2016. Lo stop forzato dei mesi scorsi, però, è stato lo spunto per un radicale cambiamento, portando laad essere quello che è: non un ristorante tradizionale in quanto mancante di una vera e propria cucina, non un’enoteca intesa nel senso classico del termine, ma un mix di queste due anime. Per i piatti cucinati si avvalgono della collaborazione di un fidato laboratorio esterno, mentre il resto della proposta è incentrata su ...