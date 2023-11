L’Atalanta | Sinner e i segnali | quando guardare in alto diventa un dovere

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 13 novembre 2023) Chiamateli, se volete,. In una delle sue peggiori giornate dall’inizio della stagioneesce indenne da Udine grazie a un gol in pieno recupero, mantiene il quinto posto, si porta a un punto dal quarto occupato da un Napoli in caduta libera e non perde terreno nei confronti di Milan (terzo a + 3 sulla banda Gasperini), Roma e Lazio.