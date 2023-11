L' assedio al governo dei poteri deboli

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) L'opposizione alnon è in Parlamento. Schlein e Conte non sono in grado di giocare questa partita da soli, Elly e Giuseppe sono soltanto le pedine di altri soggetti che muovono i pezzi sulla scacchiera, preparano lo schema e suggeriscono le mosse. Non c'è niente di invisibile, è tutto esposto: l'élite è anti-meloniana, detesta le forze popolari; la finanza è senza patria al punto che le banche nell'anno degli utili record (43 miliardi) quando si è trattato di dare un contributo straordinario al paese hanno fatto le barricate (con la sola eccezione di Intesa); i mandarinati della magistratura e dell'alta amministrazione sono irresponsabili, autoreferenziali, monolitici, ostili a Palazzo Chigi; l'università non è riformabile con un colpo di bacchetta, è una questione di apertura dei cervelli, ci vogliono trent'anni e un ricambio culturale che non c'è (quello che ...